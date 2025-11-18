Midas msyrupUSDp מחיר היום

מחיר Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) בזמן אמת היום הוא $ 1.012, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSYRUPUSDP ל USD הוא $ 1.012 לכל MSYRUPUSDP.

Midas msyrupUSDp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 133,957,569, עם היצע במחזור של 132.34M MSYRUPUSDP. ב‑24 השעות האחרונות, MSYRUPUSDP סחר בין $ 1.012 (נמוך) ל $ 1.012 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.012, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MSYRUPUSDP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) מידע שוק

שווי שוק $ 133.96M$ 133.96M $ 133.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.96M$ 133.96M $ 133.96M אספקת מחזור 132.34M 132.34M 132.34M אספקה כוללת 132,337,939.4217442 132,337,939.4217442 132,337,939.4217442

שווי השוק הנוכחי של Midas msyrupUSDp הוא $ 133.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSYRUPUSDP הוא 132.34M, עם היצע כולל של 132337939.4217442. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.96M.