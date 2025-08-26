עוד על MRE7YIELD

MRE7YIELD מידע על מחיר

MRE7YIELD מסמך לבן

MRE7YIELD אתר רשמי

MRE7YIELD טוקניומיקה

MRE7YIELD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Midas mRe7YIELD סֵמֶל

Midas mRe7YIELD מחיר (MRE7YIELD)

לא רשום

1 MRE7YIELD ל USDמחיר חי:

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:32:21 (UTC+8)

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24 שעות נמוך
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
גבוה 24 שעות

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

+1.45%

+1.45%

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.047. במהלך 24 השעות האחרונות, MRE7YIELD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.047 לבין שיא של $ 1.047, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MRE7YIELDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.047, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MRE7YIELD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) מידע שוק

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

--
----

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

4.39M
4.39M 4.39M

4,392,868.814165471
4,392,868.814165471 4,392,868.814165471

שווי השוק הנוכחי של Midas mRe7YIELD הוא $ 4.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MRE7YIELD הוא 4.39M, עם היצע כולל של 4392868.814165471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.60M.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Midas mRe7YIELDל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMidas mRe7YIELD ל USDהיה . $ +0.0151727052.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMidas mRe7YIELD ל USDהיה $ +0.0236511018.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Midas mRe7YIELDל USDהיה $ +0.02921691.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ +0.0151727052+1.45%
60 ימים$ +0.0236511018+2.26%
90 ימים$ +0.02921691+2.87%

מה זהMidas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Midas mRe7YIELDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Midas mRe7YIELD.

בדוק את Midas mRe7YIELD תחזית המחיר עכשיו‏!

MRE7YIELD למטבעות מקומיים

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MRE7YIELD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

כמה שווה Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) היום?
החי MRE7YIELDהמחיר ב USD הוא 1.047 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MRE7YIELD ל USD?
המחיר הנוכחי של MRE7YIELD ל USD הוא $ 1.047. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Midas mRe7YIELD?
שווי השוק של MRE7YIELD הוא $ 4.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MRE7YIELD?
ההיצע במחזור של MRE7YIELD הוא 4.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MRE7YIELD?
‏‏MRE7YIELD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.047 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MRE7YIELD?
MRE7YIELD ‏‏רשם מחירATL של 1.0 USD.
מהו נפח המסחר של MRE7YIELD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MRE7YIELD הוא -- USD.
האם MRE7YIELD יעלה השנה?
MRE7YIELD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MRE7YIELD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:32:21 (UTC+8)

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.