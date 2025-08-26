Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.047 24 שעות נמוך $ 1.047 גבוה 24 שעות $ 1.047 שיא כל הזמנים $ 1.047 המחיר הנמוך ביותר $ 1.0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) +1.45%

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.047. במהלך 24 השעות האחרונות, MRE7YIELD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.047 לבין שיא של $ 1.047, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MRE7YIELDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.047, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MRE7YIELD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.60M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.60M אספקת מחזור 4.39M אספקה כוללת 4,392,868.814165471

שווי השוק הנוכחי של Midas mRe7YIELD הוא $ 4.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MRE7YIELD הוא 4.39M, עם היצע כולל של 4392868.814165471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.60M.