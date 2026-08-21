Mezo USD מחיר היום

מחיר Mezo USD (MUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.990615, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUSD ל USD הוא $ 0.990615 לכל MUSD.

Mezo USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,596,564, עם היצע במחזור של 30.89M MUSD. ב‑24 השעות האחרונות, MUSD סחר בין $ 0.990557 (נמוך) ל $ 0.99194 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.16, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.91906.

ביצועים לטווח קצר, MUSD נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 209.82K.

Mezo USD (MUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 30.60M$ 30.60M $ 30.60M נפח (24 שעות) $ 209.82K$ 209.82K $ 209.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.60M$ 30.60M $ 30.60M אספקת מחזור 30.89M 30.89M 30.89M אספקה כוללת 30,886,292.21835392 30,886,292.21835392 30,886,292.21835392

שווי השוק הנוכחי של Mezo USD הוא $ 30.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 209.82K. ההיצע במחזור של MUSD הוא 30.89M, עם היצע כולל של 30886292.21835392. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.60M.