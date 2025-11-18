Memeputer מחיר היום

מחיר Memeputer (MEMEPUTER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00048169, עם שינוי של 11.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMEPUTER ל USD הוא $ 0.00048169 לכל MEMEPUTER.

Memeputer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 401,014, עם היצע במחזור של 835.47M MEMEPUTER. ב‑24 השעות האחרונות, MEMEPUTER סחר בין $ 0.00040908 (נמוך) ל $ 0.00054183 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00386168, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006515.

ביצועים לטווח קצר, MEMEPUTER נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו -35.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Memeputer (MEMEPUTER) מידע שוק

