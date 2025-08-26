MCH Coin (MCHC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0276932 $ 0.0276932 $ 0.0276932 24 שעות נמוך $ 0.03052203 $ 0.03052203 $ 0.03052203 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0276932$ 0.0276932 $ 0.0276932 גבוה 24 שעות $ 0.03052203$ 0.03052203 $ 0.03052203 שיא כל הזמנים $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02249158$ 0.02249158 $ 0.02249158 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.91% שינוי מחיר (1D) -7.86% שינוי מחיר (7D) -4.38% שינוי מחיר (7D) -4.38%

MCH Coin (MCHC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02812254. במהלך 24 השעות האחרונות, MCHC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0276932 לבין שיא של $ 0.03052203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCHCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02249158.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCHC השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, -7.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MCH Coin (MCHC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 36.72M 36.72M 36.72M אספקה כוללת 37,752,534.0 37,752,534.0 37,752,534.0

שווי השוק הנוכחי של MCH Coin הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCHC הוא 36.72M, עם היצע כולל של 37752534.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.