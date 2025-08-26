עוד על MCHC

MCH Coin סֵמֶל

MCH Coin מחיר (MCHC)

לא רשום

1 MCHC ל USDמחיר חי:

$0.02812254
-7.80%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MCH Coin (MCHC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:54:50 (UTC+8)

MCH Coin (MCHC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0276932
24 שעות נמוך
$ 0.03052203
גבוה 24 שעות

$ 0.0276932
$ 0.03052203
$ 2.74
$ 0.02249158
+0.91%

-7.86%

-4.38%

-4.38%

MCH Coin (MCHC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02812254. במהלך 24 השעות האחרונות, MCHC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0276932 לבין שיא של $ 0.03052203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCHCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02249158.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCHC השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, -7.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MCH Coin (MCHC) מידע שוק

$ 1.03M
--
$ 1.06M
36.72M
37,752,534.0
שווי השוק הנוכחי של MCH Coin הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCHC הוא 36.72M, עם היצע כולל של 37752534.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.

MCH Coin (MCHC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MCH Coinל USDהיה $ -0.00239948882624695.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMCH Coin ל USDהיה . $ -0.0014647315.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMCH Coin ל USDהיה $ +0.0041352535.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MCH Coinל USDהיה $ -0.005548378140943806.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00239948882624695-7.86%
30 ימים$ -0.0014647315-5.20%
60 ימים$ +0.0041352535+14.70%
90 ימים$ -0.005548378140943806-16.47%

מה זהMCH Coin (MCHC)

MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf.

MCH Coin (MCHC) משאב

האתר הרשמי

MCH Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MCH Coin (MCHC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MCH Coin (MCHC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MCH Coin.

בדוק את MCH Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

MCHC למטבעות מקומיים

MCH Coin (MCHC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MCH Coin (MCHC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MCHC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MCH Coin (MCHC)

כמה שווה MCH Coin (MCHC) היום?
החי MCHCהמחיר ב USD הוא 0.02812254 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MCHC ל USD?
המחיר הנוכחי של MCHC ל USD הוא $ 0.02812254. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MCH Coin?
שווי השוק של MCHC הוא $ 1.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MCHC?
ההיצע במחזור של MCHC הוא 36.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MCHC?
‏‏MCHC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.74 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MCHC?
MCHC ‏‏רשם מחירATL של 0.02249158 USD.
מהו נפח המסחר של MCHC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MCHC הוא -- USD.
האם MCHC יעלה השנה?
MCHC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MCHC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:54:50 (UTC+8)

