manifest (MANIFEST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00253759 $ 0.00253759 $ 0.00253759 24 שעות נמוך $ 0.00351793 $ 0.00351793 $ 0.00351793 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00253759$ 0.00253759 $ 0.00253759 גבוה 24 שעות $ 0.00351793$ 0.00351793 $ 0.00351793 שיא כל הזמנים $ 0.00584477$ 0.00584477 $ 0.00584477 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.91% שינוי מחיר (1D) -1.74% שינוי מחיר (7D) -21.19% שינוי מחיר (7D) -21.19%

manifest (MANIFEST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00302588. במהלך 24 השעות האחרונות, MANIFEST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00253759 לבין שיא של $ 0.00351793, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANIFESTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00584477, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANIFEST השתנה ב -1.91% במהלך השעה האחרונה, -1.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

manifest (MANIFEST) מידע שוק

שווי שוק $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M אספקת מחזור 813.58M 813.58M 813.58M אספקה כוללת 813,584,268.8727987 813,584,268.8727987 813,584,268.8727987

שווי השוק הנוכחי של manifest הוא $ 2.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MANIFEST הוא 813.58M, עם היצע כולל של 813584268.8727987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.46M.