manifest מחיר (MANIFEST)

לא רשום

1 MANIFEST ל USDמחיר חי:

$0.00302594
$0.00302594
-1.70%1D
manifest (MANIFEST) טבלת מחירים חיה
manifest (MANIFEST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00253759
$ 0.00253759
24 שעות נמוך
$ 0.00351793
$ 0.00351793
גבוה 24 שעות

$ 0.00253759
$ 0.00253759

$ 0.00351793
$ 0.00351793

$ 0.00584477
$ 0.00584477

$ 0
$ 0

-1.91%

-1.74%

-21.19%

-21.19%

manifest (MANIFEST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00302588. במהלך 24 השעות האחרונות, MANIFEST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00253759 לבין שיא של $ 0.00351793, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANIFESTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00584477, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANIFEST השתנה ב -1.91% במהלך השעה האחרונה, -1.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

manifest (MANIFEST) מידע שוק

$ 2.46M
$ 2.46M

--
--

$ 2.46M
$ 2.46M

813.58M
813.58M

813,584,268.8727987
813,584,268.8727987

שווי השוק הנוכחי של manifest הוא $ 2.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MANIFEST הוא 813.58M, עם היצע כולל של 813584268.8727987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.46M.

manifest (MANIFEST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של manifestל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmanifest ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmanifest ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של manifestל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.74%
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהmanifest (MANIFEST)

Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn’t choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It’s not luck. It’s choice. It’s action. It’s time to truly manifest your future.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

manifest (MANIFEST) משאב

האתר הרשמי

manifestתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה manifest (MANIFEST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות manifest (MANIFEST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור manifest.

בדוק את manifest תחזית המחיר עכשיו‏!

MANIFEST למטבעות מקומיים

manifest (MANIFEST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של manifest (MANIFEST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MANIFEST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על manifest (MANIFEST)

כמה שווה manifest (MANIFEST) היום?
החי MANIFESTהמחיר ב USD הוא 0.00302588 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MANIFEST ל USD?
המחיר הנוכחי של MANIFEST ל USD הוא $ 0.00302588. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של manifest?
שווי השוק של MANIFEST הוא $ 2.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MANIFEST?
ההיצע במחזור של MANIFEST הוא 813.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MANIFEST?
‏‏MANIFEST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00584477 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MANIFEST?
MANIFEST ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MANIFEST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MANIFEST הוא -- USD.
האם MANIFEST יעלה השנה?
MANIFEST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MANIFEST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
