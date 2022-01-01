LOAFCAT (LOAFCAT) טוקנומיקה
LOAFCAT (LOAFCAT) מידע
LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun!
We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet).
A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come!
Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!:
https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LOAFCAT (LOAFCAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
LOAFCAT (LOAFCAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של LOAFCAT (LOAFCAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LOAFCAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LOAFCATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LOAFCATטוקניומיקה, חקרו אתLOAFCATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.