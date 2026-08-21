Level 114 מחיר היום

מחיר Level 114 (SN114) בזמן אמת היום הוא $ 2.35, עם שינוי של 6.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN114 ל USD הוא $ 2.35 לכל SN114.

Level 114 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,648,168, עם היצע במחזור של 1.56M SN114. ב‑24 השעות האחרונות, SN114 סחר בין $ 2.12 (נמוך) ל $ 2.36 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.45, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01604766.

ביצועים לטווח קצר, SN114 נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -3.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 89.54K.

Level 114 (SN114) מידע שוק

שווי שוק $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M נפח (24 שעות) $ 89.54K$ 89.54K $ 89.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M אספקת מחזור 1.56M 1.56M 1.56M אספקה כוללת 1,559,414.617802415 1,559,414.617802415 1,559,414.617802415

שווי השוק הנוכחי של Level 114 הוא $ 3.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 89.54K. ההיצע במחזור של SN114 הוא 1.56M, עם היצע כולל של 1559414.617802415. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.65M.