Leadpoet מחיר היום

מחיר Leadpoet (SN71) בזמן אמת היום הוא $ 1.42, עם שינוי של 8.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN71 ל USD הוא $ 1.42 לכל SN71.

Leadpoet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,667,168, עם היצע במחזור של 4.72M SN71. ב‑24 השעות האחרונות, SN71 סחר בין $ 1.27 (נמוך) ל $ 1.43 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01218282.

ביצועים לטווח קצר, SN71 נע ב +1.60% בשעה האחרונה ו +13.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 469.97K.

Leadpoet (SN71) מידע שוק

שווי שוק $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M נפח (24 שעות) $ 469.97K$ 469.97K $ 469.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M אספקת מחזור 4.72M 4.72M 4.72M אספקה כוללת 4,720,117.03121654 4,720,117.03121654 4,720,117.03121654

שווי השוק הנוכחי של Leadpoet הוא $ 6.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 469.97K. ההיצע במחזור של SN71 הוא 4.72M, עם היצע כולל של 4720117.03121654. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.67M.