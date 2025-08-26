LaunchTokenBot (CAPO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00398438$ 0.00398438 $ 0.00398438 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -2.12% שינוי מחיר (7D) +4.89% שינוי מחיר (7D) +4.89%

LaunchTokenBot (CAPO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAPO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAPOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00398438, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAPO השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LaunchTokenBot (CAPO) מידע שוק

שווי שוק $ 23.83K$ 23.83K $ 23.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.83K$ 23.83K $ 23.83K אספקת מחזור 969.87M 969.87M 969.87M אספקה כוללת 969,872,319.9598476 969,872,319.9598476 969,872,319.9598476

שווי השוק הנוכחי של LaunchTokenBot הוא $ 23.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAPO הוא 969.87M, עם היצע כולל של 969872319.9598476. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.83K.