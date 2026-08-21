Kohenoor מחיר היום

מחיר Kohenoor (KEN) בזמן אמת היום הוא $ 39.2, עם שינוי של 1.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KEN ל USD הוא $ 39.2 לכל KEN.

Kohenoor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,176,119, עם היצע במחזור של 30.00K KEN. ב‑24 השעות האחרונות, KEN סחר בין $ 37.98 (נמוך) ל $ 39.75 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 45.17, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 28.09.

ביצועים לטווח קצר, KEN נע ב -0.34% בשעה האחרונה ו +21.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 383.11.

Kohenoor (KEN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M נפח (24 שעות) $ 383.11$ 383.11 $ 383.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M אספקת מחזור 30.00K 30.00K 30.00K אספקה כוללת 101,966.0 101,966.0 101,966.0

שווי השוק הנוכחי של Kohenoor הוא $ 1.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 383.11. ההיצע במחזור של KEN הוא 30.00K, עם היצע כולל של 101966.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.00M.