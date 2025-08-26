עוד על KAPT

Kofi Aptos סֵמֶל

Kofi Aptos מחיר (KAPT)

1 KAPT ל USDמחיר חי:

$4.22
$4.22
-8.60%1D
USD
Kofi Aptos (KAPT) טבלת מחירים חיה
Kofi Aptos (KAPT) מידע על מחיר (USD)

Kofi Aptos (KAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.23. במהלך 24 השעות האחרונות, KAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.23 לבין שיא של $ 4.65, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.77.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAPT השתנה ב -1.29% במהלך השעה האחרונה, -8.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kofi Aptos (KAPT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Kofi Aptos הוא $ 26.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAPT הוא 6.34M, עם היצע כולל של 6342148.55952929. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.82M.

Kofi Aptos (KAPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kofi Aptosל USDהיה $ -0.386927541322945.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKofi Aptos ל USDהיה . $ -0.5270525010.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKofi Aptos ל USDהיה $ -0.5816355750.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kofi Aptosל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.386927541322945-8.38%
30 ימים$ -0.5270525010-12.45%
60 ימים$ -0.5816355750-13.75%
90 ימים$ 0--

מה זהKofi Aptos (KAPT)

Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.

Kofi Aptos (KAPT) משאב

Kofi Aptosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kofi Aptos (KAPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kofi Aptos (KAPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kofi Aptos.

בדוק את Kofi Aptos תחזית המחיר עכשיו‏!

KAPT למטבעות מקומיים

Kofi Aptos (KAPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kofi Aptos (KAPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kofi Aptos (KAPT)

כמה שווה Kofi Aptos (KAPT) היום?
החי KAPTהמחיר ב USD הוא 4.23 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KAPT ל USD?
המחיר הנוכחי של KAPT ל USD הוא $ 4.23. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kofi Aptos?
שווי השוק של KAPT הוא $ 26.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KAPT?
ההיצע במחזור של KAPT הוא 6.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KAPT?
‏‏KAPT השיג מחיר שיא (ATH) של 5.58 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KAPT?
KAPT ‏‏רשם מחירATL של 3.77 USD.
מהו נפח המסחר של KAPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KAPT הוא -- USD.
האם KAPT יעלה השנה?
KAPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KAPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
