Kofi Aptos (KAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 24 שעות נמוך $ 4.65 $ 4.65 $ 4.65 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.23$ 4.23 $ 4.23 גבוה 24 שעות $ 4.65$ 4.65 $ 4.65 שיא כל הזמנים $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 המחיר הנמוך ביותר $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.29% שינוי מחיר (1D) -8.38% שינוי מחיר (7D) -8.36% שינוי מחיר (7D) -8.36%

Kofi Aptos (KAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.23. במהלך 24 השעות האחרונות, KAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.23 לבין שיא של $ 4.65, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.77.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAPT השתנה ב -1.29% במהלך השעה האחרונה, -8.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kofi Aptos (KAPT) מידע שוק

שווי שוק $ 26.82M$ 26.82M $ 26.82M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.82M$ 26.82M $ 26.82M אספקת מחזור 6.34M 6.34M 6.34M אספקה כוללת 6,342,148.55952929 6,342,148.55952929 6,342,148.55952929

שווי השוק הנוכחי של Kofi Aptos הוא $ 26.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAPT הוא 6.34M, עם היצע כולל של 6342148.55952929. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.82M.