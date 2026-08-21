Kitsumon מחיר היום

מחיר Kitsumon ($KMC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $KMC ל USD הוא $ 0 לכל $KMC.

Kitsumon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,066, עם היצע במחזור של 8.95B $KMC. ב‑24 השעות האחרונות, $KMC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $KMC נע ב -- בשעה האחרונה ו +170.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kitsumon ($KMC) מידע שוק

שווי שוק $ 36.07K$ 36.07K $ 36.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 299.21K$ 299.21K $ 299.21K אספקת מחזור 8.95B 8.95B 8.95B אספקה כוללת 74,258,451,667.44348 74,258,451,667.44348 74,258,451,667.44348

שווי השוק הנוכחי של Kitsumon הוא $ 36.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $KMC הוא 8.95B, עם היצע כולל של 74258451667.44348. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 299.21K.