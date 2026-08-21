Kima Network מחיר היום

מחיר Kima Network (KIMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00220658, עם שינוי של 27.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIMA ל USD הוא $ 0.00220658 לכל KIMA.

Kima Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 460,625, עם היצע במחזור של 208.75M KIMA. ב‑24 השעות האחרונות, KIMA סחר בין $ 0.00173336 (נמוך) ל $ 0.00230686 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.092, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00124231.

ביצועים לטווח קצר, KIMA נע ב -1.43% בשעה האחרונה ו +7.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 193.52.

Kima Network (KIMA) מידע שוק

שווי שוק $ 460.63K$ 460.63K $ 460.63K נפח (24 שעות) $ 193.52$ 193.52 $ 193.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 463.38K$ 463.38K $ 463.38K אספקת מחזור 208.75M 208.75M 208.75M אספקה כוללת 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kima Network הוא $ 460.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 193.52. ההיצע במחזור של KIMA הוא 208.75M, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 463.38K.