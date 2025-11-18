KIKICat מחיר היום

מחיר KIKICat (KIKI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00015105, עם שינוי של 7.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIKI ל USD הוא $ 0.00015105 לכל KIKI.

KIKICat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 141,068, עם היצע במחזור של 999.94M KIKI. ב‑24 השעות האחרונות, KIKI סחר בין $ 0.00013687 (נמוך) ל $ 0.00017693 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.102855, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00013687.

ביצועים לטווח קצר, KIKI נע ב +3.56% בשעה האחרונה ו -8.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KIKICat (KIKI) מידע שוק

שווי שוק $ 141.07K$ 141.07K $ 141.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.07K$ 141.07K $ 141.07K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,937,174.255185 999,937,174.255185 999,937,174.255185

שווי השוק הנוכחי של KIKICat הוא $ 141.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIKI הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999937174.255185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.07K.