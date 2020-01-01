Ken (KEN) טוקנומיקה
Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin.
Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special.
Ken (KEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Ken (KEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של KEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות KENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את KENטוקניומיקה, חקרו אתKENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
KEN חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן KEN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KEN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
