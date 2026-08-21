Karmacoin מחיר היום

מחיר Karmacoin (KARMA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KARMA ל USD הוא $ 0 לכל KARMA.

Karmacoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,425, עם היצע במחזור של 999.87M KARMA. ב‑24 השעות האחרונות, KARMA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01088971, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KARMA נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו +16.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Karmacoin (KARMA) מידע שוק

שווי שוק $ 41.43K$ 41.43K $ 41.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.43K$ 41.43K $ 41.43K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,866,113.08721 999,866,113.08721 999,866,113.08721

שווי השוק הנוכחי של Karmacoin הוא $ 41.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KARMA הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999866113.08721. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.43K.