JETT CRYPTO סֵמֶל

JETT CRYPTO מחיר (JETT)

לא רשום

1 JETT ל USDמחיר חי:

mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
JETT CRYPTO (JETT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:24:37 (UTC+8)

JETT CRYPTO (JETT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
JETT CRYPTO (JETT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.092498. במהלך 24 השעות האחרונות, JETT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.092594 לבין שיא של $ 0.095983, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JETTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.083634.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JETT השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -2.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JETT CRYPTO (JETT) מידע שוק

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

--
----

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

28.77M
28.77M 28.77M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JETT CRYPTO הוא $ 2.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JETT הוא 28.77M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.25M.

JETT CRYPTO (JETT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JETT CRYPTOל USDהיה $ -0.00267987832537224.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJETT CRYPTO ל USDהיה . $ -0.0492120069.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJETT CRYPTO ל USDהיה $ -0.0497522785.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JETT CRYPTOל USDהיה $ -0.09497193646587137.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00267987832537224-2.81%
30 ימים$ -0.0492120069-53.20%
60 ימים$ -0.0497522785-53.78%
90 ימים$ -0.09497193646587137-50.65%

מה זהJETT CRYPTO (JETT)

Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

JETT CRYPTO (JETT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

JETT CRYPTOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JETT CRYPTO (JETT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JETT CRYPTO (JETT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JETT CRYPTO.

בדוק את JETT CRYPTO תחזית המחיר עכשיו‏!

JETT למטבעות מקומיים

JETT CRYPTO (JETT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JETT CRYPTO (JETT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JETT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על JETT CRYPTO (JETT)

כמה שווה JETT CRYPTO (JETT) היום?
החי JETTהמחיר ב USD הוא 0.092498 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JETT ל USD?
המחיר הנוכחי של JETT ל USD הוא $ 0.092498. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JETT CRYPTO?
שווי השוק של JETT הוא $ 2.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JETT?
ההיצע במחזור של JETT הוא 28.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JETT?
‏‏JETT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.048 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JETT?
JETT ‏‏רשם מחירATL של 0.083634 USD.
מהו נפח המסחר של JETT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JETT הוא -- USD.
האם JETT יעלה השנה?
JETT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JETT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:24:37 (UTC+8)

