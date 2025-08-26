JETT CRYPTO (JETT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.092594 גבוה 24 שעות $ 0.095983 שיא כל הזמנים $ 1.048 המחיר הנמוך ביותר $ 0.083634 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.84% שינוי מחיר (1D) -2.81% שינוי מחיר (7D) -0.33%

JETT CRYPTO (JETT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.092498. במהלך 24 השעות האחרונות, JETT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.092594 לבין שיא של $ 0.095983, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JETTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.083634.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JETT השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -2.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JETT CRYPTO (JETT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.66M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.25M אספקת מחזור 28.77M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JETT CRYPTO הוא $ 2.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JETT הוא 28.77M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.25M.