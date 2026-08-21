Jaypeggers מחיר היום

מחיר Jaypeggers (JAY) בזמן אמת היום הוא $ 6.19, עם שינוי של 5.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAY ל USD הוא $ 6.19 לכל JAY.

Jaypeggers כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 166,712, עם היצע במחזור של 26.95K JAY. ב‑24 השעות האחרונות, JAY סחר בין $ 5.84 (נמוך) ל $ 6.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 12.16, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3.12.

ביצועים לטווח קצר, JAY נע ב +2.14% בשעה האחרונה ו +23.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 747.28.

Jaypeggers (JAY) מידע שוק

שווי שוק $ 166.71K$ 166.71K $ 166.71K נפח (24 שעות) $ 747.28$ 747.28 $ 747.28 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 166.71K$ 166.71K $ 166.71K אספקת מחזור 26.95K 26.95K 26.95K אספקה כוללת 26,950.28427605219 26,950.28427605219 26,950.28427605219

שווי השוק הנוכחי של Jaypeggers הוא $ 166.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 747.28. ההיצע במחזור של JAY הוא 26.95K, עם היצע כולל של 26950.28427605219. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.71K.