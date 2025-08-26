Jarvis (JARVIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03365288 גבוה 24 שעות $ 0.03660198 שיא כל הזמנים $ 0.120785 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01617041 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -7.06% שינוי מחיר (7D) +0.81%

Jarvis (JARVIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03396935. במהלך 24 השעות האחרונות, JARVIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03365288 לבין שיא של $ 0.03660198, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JARVISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.120785, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01617041.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JARVIS השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -7.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jarvis (JARVIS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.42M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.42M אספקת מחזור 42.00M אספקה כוללת 42,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jarvis הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JARVIS הוא 42.00M, עם היצע כולל של 42000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.