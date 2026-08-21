Intellex מחיר היום

מחיר Intellex (ITLX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ITLX ל USD הוא $ 0 לכל ITLX.

Intellex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 283,855, עם היצע במחזור של 1.00B ITLX. ב‑24 השעות האחרונות, ITLX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00715794, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ITLX נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 20.04.

Intellex (ITLX) מידע שוק

שווי שוק $ 283.86K$ 283.86K $ 283.86K נפח (24 שעות) $ 20.04$ 20.04 $ 20.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 283.86K$ 283.86K $ 283.86K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Intellex הוא $ 283.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.04. ההיצע במחזור של ITLX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 283.86K.