Infraxa מחיר היום

מחיר Infraxa (INFRA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 24.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INFRA ל USD הוא $ 0 לכל INFRA.

Infraxa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 373,462, עם היצע במחזור של 999.97M INFRA. ב‑24 השעות האחרונות, INFRA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00450112, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, INFRA נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +39.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.84K.

Infraxa (INFRA) מידע שוק

שווי שוק $ 373.46K$ 373.46K $ 373.46K נפח (24 שעות) $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 373.46K$ 373.46K $ 373.46K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,972,676.6727624 999,972,676.6727624 999,972,676.6727624

שווי השוק הנוכחי של Infraxa הוא $ 373.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.84K. ההיצע במחזור של INFRA הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999972676.6727624. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 373.46K.