Infinity Rising מחיר היום

מחיר Infinity Rising (RISE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00174285, עם שינוי של 14.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RISE ל USD הוא $ 0.00174285 לכל RISE.

Infinity Rising כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,226,880, עם היצע במחזור של 2.99B RISE. ב‑24 השעות האחרונות, RISE סחר בין $ 0.00152016 (נמוך) ל $ 0.00175691 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00941953, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00134604.

ביצועים לטווח קצר, RISE נע ב +2.30% בשעה האחרונה ו +18.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.35K.

Infinity Rising (RISE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M נפח (24 שעות) $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M אספקת מחזור 2.99B 2.99B 2.99B אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Infinity Rising הוא $ 5.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.35K. ההיצע במחזור של RISE הוא 2.99B, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.25M.