HyperChainX מחיר היום

מחיר HyperChainX (HPX) בזמן אמת היום הוא $ 0.0030687, עם שינוי של 8.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HPX ל USD הוא $ 0.0030687 לכל HPX.

HyperChainX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,068,368, עם היצע במחזור של 1.00B HPX. ב‑24 השעות האחרונות, HPX סחר בין $ 0.00303054 (נמוך) ל $ 0.00336494 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00972126, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HPX נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -35.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HyperChainX (HPX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HyperChainX הוא $ 3.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HPX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.07M.