Hosico מחיר היום

מחיר Hosico (HOSICO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOSICO ל USD הוא $ 0 לכל HOSICO.

Hosico כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 650,887, עם היצע במחזור של 999.88M HOSICO. ב‑24 השעות האחרונות, HOSICO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.075044, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOSICO נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו -11.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.11K.

Hosico (HOSICO) מידע שוק

שווי שוק $ 650.89K$ 650.89K $ 650.89K נפח (24 שעות) $ 7.11K$ 7.11K $ 7.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 650.89K$ 650.89K $ 650.89K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,878,178.0 999,878,178.0 999,878,178.0

שווי השוק הנוכחי של Hosico הוא $ 650.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.11K. ההיצע במחזור של HOSICO הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999878178.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 650.89K.