Hermez Network מחיר היום

מחיר Hermez Network (HEZ) בזמן אמת היום הוא $ 3.31, עם שינוי של 1.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEZ ל USD הוא $ 3.31 לכל HEZ.

Hermez Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,667,140, עם היצע במחזור של 11.07M HEZ. ב‑24 השעות האחרונות, HEZ סחר בין $ 3.24 (נמוך) ל $ 3.3 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.3, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.883591.

ביצועים לטווח קצר, HEZ נע ב +0.87% בשעה האחרונה ו +6.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 51.86K.

Hermez Network (HEZ) מידע שוק

שווי שוק $ 36.67M$ 36.67M $ 36.67M נפח (24 שעות) $ 51.86K$ 51.86K $ 51.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.67M$ 36.67M $ 36.67M אספקת מחזור 11.07M 11.07M 11.07M אספקה כוללת 11,065,762.52483268 11,065,762.52483268 11,065,762.52483268

שווי השוק הנוכחי של Hermez Network הוא $ 36.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 51.86K. ההיצע במחזור של HEZ הוא 11.07M, עם היצע כולל של 11065762.52483268. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.67M.