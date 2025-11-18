Hemi Bitcoin מחיר היום

מחיר Hemi Bitcoin (HEMIBTC) בזמן אמת היום הוא $ 90,016, עם שינוי של 5.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEMIBTC ל USD הוא $ 90,016 לכל HEMIBTC.

Hemi Bitcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,200,237, עם היצע במחזור של 24.42 HEMIBTC. ב‑24 השעות האחרונות, HEMIBTC סחר בין $ 89,883 (נמוך) ל $ 95,887 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 125,574, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 89,883.

ביצועים לטווח קצר, HEMIBTC נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו -14.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M אספקת מחזור 24.42 24.42 24.42 אספקה כוללת 24.41735452 24.41735452 24.41735452

