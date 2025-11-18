HappyAI מחיר היום

מחיר HappyAI (SN103) בזמן אמת היום הוא $ 0.742184, עם שינוי של 7.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN103 ל USD הוא $ 0.742184 לכל SN103.

HappyAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,145,675, עם היצע במחזור של 1.54M SN103. ב‑24 השעות האחרונות, SN103 סחר בין $ 0.693303 (נמוך) ל $ 0.764554 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.876757, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.284467.

ביצועים לטווח קצר, SN103 נע ב +0.92% בשעה האחרונה ו +21.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HappyAI (SN103) מידע שוק

שווי שוק $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M אספקת מחזור 1.54M 1.54M 1.54M אספקה כוללת 1,538,411.551344119 1,538,411.551344119 1,538,411.551344119

שווי השוק הנוכחי של HappyAI הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN103 הוא 1.54M, עם היצע כולל של 1538411.551344119. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.