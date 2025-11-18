haHYPE מחיר היום

מחיר haHYPE (HAHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 40.21, עם שינוי של 3.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAHYPE ל USD הוא $ 40.21 לכל HAHYPE.

haHYPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,704,739, עם היצע במחזור של 141.93K HAHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, HAHYPE סחר בין $ 37.62 (נמוך) ל $ 41.28 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 59.84, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 14.81.

ביצועים לטווח קצר, HAHYPE נע ב -1.01% בשעה האחרונה ו -0.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

haHYPE (HAHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.70M$ 5.70M $ 5.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.72M$ 5.72M $ 5.72M אספקת מחזור 141.93K 141.93K 141.93K אספקה כוללת 142,210.131741144 142,210.131741144 142,210.131741144

שווי השוק הנוכחי של haHYPE הוא $ 5.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAHYPE הוא 141.93K, עם היצע כולל של 142210.131741144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.72M.