GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement.
In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown.
Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful.
GOOFY (GOOFY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GOOFY (GOOFY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
GOOFY (GOOFY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של GOOFY (GOOFY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של GOOFY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות GOOFYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את GOOFYטוקניומיקה, חקרו אתGOOFYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
GOOFY חיזוי מחיר
