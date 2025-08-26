עוד על GOOFY

GOOFY (GOOFY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:32:17 (UTC+8)

GOOFY (GOOFY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01924617
$ 0.01924617$ 0.01924617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.44%

-6.44%

GOOFY (GOOFY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOOFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOOFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01924617, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOOFY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GOOFY (GOOFY) מידע שוק

$ 16.65K
$ 16.65K$ 16.65K

--
----

$ 16.65K
$ 16.65K$ 16.65K

999.90M
999.90M 999.90M

999,903,547.508333
999,903,547.508333 999,903,547.508333

שווי השוק הנוכחי של GOOFY הוא $ 16.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOOFY הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999903547.508333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.65K.

GOOFY (GOOFY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GOOFYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGOOFY ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGOOFY ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GOOFYל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-2.12%
60 ימים$ 0+26.17%
90 ימים$ 0--

מה זהGOOFY (GOOFY)

GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement. In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown. Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful.

GOOFY (GOOFY) משאב

GOOFYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GOOFY (GOOFY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GOOFY (GOOFY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GOOFY.

GOOFY למטבעות מקומיים

GOOFY (GOOFY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GOOFY (GOOFY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GOOFY (GOOFY)

כמה שווה GOOFY (GOOFY) היום?
החי GOOFYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOOFY ל USD?
המחיר הנוכחי של GOOFY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GOOFY?
שווי השוק של GOOFY הוא $ 16.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOOFY?
ההיצע במחזור של GOOFY הוא 999.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOOFY?
‏‏GOOFY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01924617 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOOFY?
GOOFY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GOOFY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOOFY הוא -- USD.
האם GOOFY יעלה השנה?
GOOFY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOOFY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:32:17 (UTC+8)

GOOFY (GOOFY) עדכונים חשובים מהתעשייה

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.