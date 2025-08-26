GOOFY (GOOFY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01924617$ 0.01924617 $ 0.01924617 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -6.44% שינוי מחיר (7D) -6.44%

GOOFY (GOOFY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOOFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOOFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01924617, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOOFY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GOOFY (GOOFY) מידע שוק

שווי שוק $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,903,547.508333 999,903,547.508333 999,903,547.508333

שווי השוק הנוכחי של GOOFY הוא $ 16.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOOFY הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999903547.508333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.65K.