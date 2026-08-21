GMCoin מחיר היום

מחיר GMCoin (GMCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.052272, עם שינוי של 10.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GMCOIN ל USD הוא $ 0.052272 לכל GMCOIN.

GMCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,763,592, עם היצע במחזור של 72.00M GMCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, GMCOIN סחר בין $ 0.04677102 (נמוך) ל $ 0.050887 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.805062, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02781106.

ביצועים לטווח קצר, GMCOIN נע ב +3.91% בשעה האחרונה ו +26.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.55K.

GMCoin (GMCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M נפח (24 שעות) $ 2.55K$ 2.55K $ 2.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M אספקת מחזור 72.00M 72.00M 72.00M אספקה כוללת 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GMCoin הוא $ 3.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.55K. ההיצע במחזור של GMCOIN הוא 72.00M, עם היצע כולל של 80000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.18M.