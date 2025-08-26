Gigacat (GCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.69% שינוי מחיר (7D) -0.69%

Gigacat (GCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gigacat (GCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 28.23K$ 28.23K $ 28.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.23K$ 28.23K $ 28.23K אספקת מחזור 999.46M 999.46M 999.46M אספקה כוללת 999,460,192.9853 999,460,192.9853 999,460,192.9853

שווי השוק הנוכחי של Gigacat הוא $ 28.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GCAT הוא 999.46M, עם היצע כולל של 999460192.9853. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.23K.