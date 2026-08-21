Gauntlet USD Alpha מחיר היום

מחיר Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) בזמן אמת היום הוא $ 1.079, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTUSDA ל USD הוא $ 1.079 לכל GTUSDA.

Gauntlet USD Alpha כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,615,807, עם היצע במחזור של 1.50M GTUSDA. ב‑24 השעות האחרונות, GTUSDA סחר בין $ 1.079 (נמוך) ל $ 1.079 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.079, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.053.

ביצועים לטווח קצר, GTUSDA נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M אספקת מחזור 1.50M 1.50M 1.50M אספקה כוללת 1,496,928.697602708 1,496,928.697602708 1,496,928.697602708

שווי השוק הנוכחי של Gauntlet USD Alpha הוא $ 1.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של GTUSDA הוא 1.50M, עם היצע כולל של 1496928.697602708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.