Gate Wrapped BTC מחיר היום

מחיר Gate Wrapped BTC (GTBTC) בזמן אמת היום הוא $ 77,799, עם שינוי של 7.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTBTC ל USD הוא $ 77,799 לכל GTBTC.

Gate Wrapped BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 269,379,759, עם היצע במחזור של 3.46K GTBTC. ב‑24 השעות האחרונות, GTBTC סחר בין $ 71,425 (נמוך) ל $ 79,370 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 125,984, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 57,893.

ביצועים לטווח קצר, GTBTC נע ב +0.62% בשעה האחרונה ו +23.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 804.05K.

Gate Wrapped BTC (GTBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 269.38M$ 269.38M $ 269.38M נפח (24 שעות) $ 804.05K$ 804.05K $ 804.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 269.38M$ 269.38M $ 269.38M אספקת מחזור 3.46K 3.46K 3.46K אספקה כוללת 3,461.72404885 3,461.72404885 3,461.72404885

שווי השוק הנוכחי של Gate Wrapped BTC הוא $ 269.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 804.05K. ההיצע במחזור של GTBTC הוא 3.46K, עם היצע כולל של 3461.72404885. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 269.38M.