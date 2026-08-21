FROGS מחיר היום

מחיר FROGS (FROGS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROGS ל USD הוא $ 0 לכל FROGS.

FROGS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,404, עם היצע במחזור של 84.71T FROGS. ב‑24 השעות האחרונות, FROGS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FROGS נע ב +0.44% בשעה האחרונה ו +12.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FROGS (FROGS) מידע שוק

שווי שוק $ 26.40K$ 26.40K $ 26.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.17K$ 31.17K $ 31.17K אספקת מחזור 84.71T 84.71T 84.71T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FROGS הוא $ 26.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROGS הוא 84.71T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.17K.