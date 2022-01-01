Forj (BONDLY) טוקנומיקה
About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector.
Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets.
For more information visit www.forj.network
Forj (BONDLY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Forj (BONDLY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Forj (BONDLY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Forj (BONDLY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BONDLY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BONDLYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BONDLYטוקניומיקה, חקרו אתBONDLYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
BONDLY חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן BONDLY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BONDLY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
