FOMO 3D (FOMO3D.FUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02397837 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -8.59% שינוי מחיר (7D) +1.65%

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOMO3D.FUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOMO3D.FUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02397837, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOMO3D.FUN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) מידע שוק

שווי שוק $ 22.23K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.23K אספקת מחזור 990.71M אספקה כוללת 990,712,833.926947

שווי השוק הנוכחי של FOMO 3D הוא $ 22.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOMO3D.FUN הוא 990.71M, עם היצע כולל של 990712833.926947. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.23K.