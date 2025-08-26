עוד על FOMO3D.FUN

FOMO3D.FUN מידע על מחיר

FOMO3D.FUN אתר רשמי

FOMO3D.FUN טוקניומיקה

FOMO3D.FUN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FOMO 3D סֵמֶל

FOMO 3D מחיר (FOMO3D.FUN)

לא רשום

1 FOMO3D.FUN ל USDמחיר חי:

--
----
-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
FOMO 3D (FOMO3D.FUN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:26:21 (UTC+8)

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02397837
$ 0.02397837$ 0.02397837

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.59%

+1.65%

+1.65%

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOMO3D.FUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOMO3D.FUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02397837, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOMO3D.FUN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) מידע שוק

$ 22.23K
$ 22.23K$ 22.23K

--
----

$ 22.23K
$ 22.23K$ 22.23K

990.71M
990.71M 990.71M

990,712,833.926947
990,712,833.926947 990,712,833.926947

שווי השוק הנוכחי של FOMO 3D הוא $ 22.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOMO3D.FUN הוא 990.71M, עם היצע כולל של 990712833.926947. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.23K.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FOMO 3Dל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFOMO 3D ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFOMO 3D ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FOMO 3Dל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.59%
30 ימים$ 0-1.74%
60 ימים$ 0+33.12%
90 ימים$ 0--

מה זהFOMO 3D (FOMO3D.FUN)

solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) משאב

האתר הרשמי

FOMO 3Dתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FOMO 3D (FOMO3D.FUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FOMO 3D (FOMO3D.FUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FOMO 3D.

בדוק את FOMO 3D תחזית המחיר עכשיו‏!

FOMO3D.FUN למטבעות מקומיים

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FOMO 3D (FOMO3D.FUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FOMO3D.FUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

כמה שווה FOMO 3D (FOMO3D.FUN) היום?
החי FOMO3D.FUNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FOMO3D.FUN ל USD?
המחיר הנוכחי של FOMO3D.FUN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FOMO 3D?
שווי השוק של FOMO3D.FUN הוא $ 22.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FOMO3D.FUN?
ההיצע במחזור של FOMO3D.FUN הוא 990.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FOMO3D.FUN?
‏‏FOMO3D.FUN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02397837 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FOMO3D.FUN?
FOMO3D.FUN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FOMO3D.FUN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FOMO3D.FUN הוא -- USD.
האם FOMO3D.FUN יעלה השנה?
FOMO3D.FUN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FOMO3D.FUN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:26:21 (UTC+8)

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.