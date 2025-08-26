Fjord Foundry (FJO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0946 $ 0.0946 $ 0.0946 24 שעות נמוך $ 0.110269 $ 0.110269 $ 0.110269 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0946$ 0.0946 $ 0.0946 גבוה 24 שעות $ 0.110269$ 0.110269 $ 0.110269 שיא כל הזמנים $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 המחיר הנמוך ביותר $ 0.081507$ 0.081507 $ 0.081507 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.23% שינוי מחיר (1D) -13.51% שינוי מחיר (7D) -13.66% שינוי מחיר (7D) -13.66%

Fjord Foundry (FJO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.094872. במהלך 24 השעות האחרונות, FJO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0946 לבין שיא של $ 0.110269, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FJOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.081507.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FJO השתנה ב -4.23% במהלך השעה האחרונה, -13.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fjord Foundry (FJO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M אספקת מחזור 10.55M 10.55M 10.55M אספקה כוללת 87,948,977.20159268 87,948,977.20159268 87,948,977.20159268

שווי השוק הנוכחי של Fjord Foundry הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FJO הוא 10.55M, עם היצע כולל של 87948977.20159268. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.34M.