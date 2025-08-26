עוד על FJO

Fjord Foundry סֵמֶל

Fjord Foundry מחיר (FJO)

לא רשום

1 FJO ל USDמחיר חי:

$0.094848
-12.70%1D
USD
Fjord Foundry (FJO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:39:25 (UTC+8)

Fjord Foundry (FJO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0946
24 שעות נמוך
$ 0.110269
גבוה 24 שעות

$ 0.0946
$ 0.110269
$ 2.91
$ 0.081507
-4.23%

-13.51%

-13.66%

-13.66%

Fjord Foundry (FJO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.094872. במהלך 24 השעות האחרונות, FJO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0946 לבין שיא של $ 0.110269, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FJOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.081507.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FJO השתנה ב -4.23% במהלך השעה האחרונה, -13.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fjord Foundry (FJO) מידע שוק

$ 1.00M
--
$ 8.34M
10.55M
87,948,977.20159268
שווי השוק הנוכחי של Fjord Foundry הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FJO הוא 10.55M, עם היצע כולל של 87948977.20159268. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.34M.

Fjord Foundry (FJO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fjord Foundryל USDהיה $ -0.01483192285619851.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFjord Foundry ל USDהיה . $ -0.0176298835.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFjord Foundry ל USDהיה $ +0.0059167776.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fjord Foundryל USDהיה $ -0.07256183557218597.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01483192285619851-13.51%
30 ימים$ -0.0176298835-18.58%
60 ימים$ +0.0059167776+6.24%
90 ימים$ -0.07256183557218597-43.33%

מה זהFjord Foundry (FJO)

Fjord Foundry (FJO) משאב

האתר הרשמי

Fjord Foundryתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fjord Foundry (FJO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fjord Foundry (FJO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fjord Foundry.

בדוק את Fjord Foundry תחזית המחיר עכשיו‏!

FJO למטבעות מקומיים

Fjord Foundry (FJO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fjord Foundry (FJO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FJO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fjord Foundry (FJO)

כמה שווה Fjord Foundry (FJO) היום?
החי FJOהמחיר ב USD הוא 0.094872 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FJO ל USD?
המחיר הנוכחי של FJO ל USD הוא $ 0.094872. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fjord Foundry?
שווי השוק של FJO הוא $ 1.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FJO?
ההיצע במחזור של FJO הוא 10.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FJO?
‏‏FJO השיג מחיר שיא (ATH) של 2.91 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FJO?
FJO ‏‏רשם מחירATL של 0.081507 USD.
מהו נפח המסחר של FJO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FJO הוא -- USD.
האם FJO יעלה השנה?
FJO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FJO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:39:25 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.