FINANCE (FINANCE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -16.81% שינוי מחיר (7D) -16.46% שינוי מחיר (7D) -16.46%

FINANCE (FINANCE) מידע שוק

שווי שוק $ 97.08K$ 97.08K $ 97.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.08K$ 97.08K $ 97.08K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

