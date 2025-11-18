Felysyum מחיר היום

מחיר Felysyum (FELY) בזמן אמת היום הוא $ 0.340242, עם שינוי של 3.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FELY ל USD הוא $ 0.340242 לכל FELY.

Felysyum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,891,294, עם היצע במחזור של 43.77M FELY. ב‑24 השעות האחרונות, FELY סחר בין $ 0.327836 (נמוך) ל $ 0.351447 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.359001, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.240519.

ביצועים לטווח קצר, FELY נע ב -0.57% בשעה האחרונה ו +3.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Felysyum (FELY) מידע שוק

שווי שוק $ 14.89M$ 14.89M $ 14.89M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 170.12M$ 170.12M $ 170.12M אספקת מחזור 43.77M 43.77M 43.77M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

