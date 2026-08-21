Faith מחיר היום

מחיר Faith (FBB4) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FBB4 ל USD הוא $ 0 לכל FBB4.

Faith כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 176,541, עם היצע במחזור של 1.00B FBB4. ב‑24 השעות האחרונות, FBB4 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00925056, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FBB4 נע ב +2.84% בשעה האחרונה ו +38.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.40K.

Faith (FBB4) מידע שוק

שווי שוק $ 176.54K$ 176.54K $ 176.54K נפח (24 שעות) $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 176.54K$ 176.54K $ 176.54K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Faith הוא $ 176.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.40K. ההיצע במחזור של FBB4 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 176.54K.