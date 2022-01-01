Expand (XZK) טוקנומיקה
Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs.
As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework.
By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.
Expand (XZK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Expand (XZK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Expand (XZK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Expand (XZK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של XZK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות XZKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את XZKטוקניומיקה, חקרו אתXZKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
