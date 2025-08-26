Expand (XZK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.002836 גבוה 24 שעות $ 0.00337706 שיא כל הזמנים $ 0.187647 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00269224 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) -11.95% שינוי מחיר (7D) +4.44%

Expand (XZK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0028394. במהלך 24 השעות האחרונות, XZK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002836 לבין שיא של $ 0.00337706, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XZKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.187647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00269224.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XZK השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -11.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Expand (XZK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.17M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.85M אספקת מחזור 410.76M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Expand הוא $ 1.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XZK הוא 410.76M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.85M.