ErectusDAO מחיר היום

מחיר ErectusDAO (YUGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.159043, עם שינוי של 2.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YUGE ל USD הוא $ 0.159043 לכל YUGE.

ErectusDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 253,664, עם היצע במחזור של 1.60M YUGE. ב‑24 השעות האחרונות, YUGE סחר בין $ 0.153392 (נמוך) ל $ 0.164271 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.281013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.153392.

ביצועים לטווח קצר, YUGE נע ב +0.88% בשעה האחרונה ו -14.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ErectusDAO (YUGE) מידע שוק

שווי שוק $ 253.66K$ 253.66K $ 253.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 253.66K$ 253.66K $ 253.66K אספקת מחזור 1.60M 1.60M 1.60M אספקה כוללת 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

