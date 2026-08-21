Enosys USDT מחיר היום

מחיר Enosys USDT (EUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.999529, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EUSDT ל USD הוא $ 0.999529 לכל EUSDT.

Enosys USDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,610, עם היצע במחזור של 42.63K EUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, EUSDT סחר בין $ 0.999172 (נמוך) ל $ 0.999781 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.32, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.706605.

ביצועים לטווח קצר, EUSDT נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +1.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.66K.

Enosys USDT (EUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K נפח (24 שעות) $ 9.66K$ 9.66K $ 9.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K אספקת מחזור 42.63K 42.63K 42.63K אספקה כוללת 42,630.14605 42,630.14605 42,630.14605

שווי השוק הנוכחי של Enosys USDT הוא $ 42.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.66K. ההיצע במחזור של EUSDT הוא 42.63K, עם היצע כולל של 42630.14605. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.61K.