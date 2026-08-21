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מחיר Enosys USDT בזמן אמת היום הוא 0.999529 USD.EUSDT שווי השוק הוא 42,610 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר EUSDT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Enosys USDT בזמן אמת היום הוא 0.999529 USD.EUSDT שווי השוק הוא 42,610 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר EUSDT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Enosys USDT סֵמֶל

Enosys USDT מחיר (EUSDT)

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1 EUSDT ל USDמחיר חי:

$0.999714
$0.999714$0.999714
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Enosys USDT (EUSDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 17:01:36 (UTC+8)

Enosys USDT מחיר היום

מחיר Enosys USDT (EUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.999529, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EUSDT ל USD הוא $ 0.999529 לכל EUSDT.

Enosys USDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,610, עם היצע במחזור של 42.63K EUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, EUSDT סחר בין $ 0.999172 (נמוך) ל $ 0.999781 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.32, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.706605.

ביצועים לטווח קצר, EUSDT נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +1.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.66K.

Enosys USDT (EUSDT) מידע שוק

$ 42.61K
$ 42.61K$ 42.61K

$ 9.66K
$ 9.66K$ 9.66K

$ 42.61K
$ 42.61K$ 42.61K

42.63K
42.63K 42.63K

42,630.14605
42,630.14605 42,630.14605

שווי השוק הנוכחי של Enosys USDT הוא $ 42.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.66K. ההיצע במחזור של EUSDT הוא 42.63K, עם היצע כולל של 42630.14605. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.61K.

Enosys USDT היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.999172
$ 0.999172$ 0.999172
24 שעות נמוך
$ 0.999781
$ 0.999781$ 0.999781
גבוה 24 שעות

$ 0.999172
$ 0.999172$ 0.999172

$ 0.999781
$ 0.999781$ 0.999781

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.706605
$ 0.706605$ 0.706605

+0.00%

+0.02%

+1.80%

+1.80%

Enosys USDT (EUSDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Enosys USDTל USDהיה $ +0.00022988.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnosys USDT ל USDהיה . $ +0.0311529200.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnosys USDT ל USDהיה $ +0.0344365727.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Enosys USDTל USDהיה $ +0.0000003298979413.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00022988+0.02%
30 ימים$ +0.0311529200+3.12%
60 ימים$ +0.0344365727+3.45%
90 ימים$ +0.0000003298979413+0.00%

תחזית מחיר עבור Enosys USDT

Enosys USDT (EUSDT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של EUSDT הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Enosys USDT (EUSDT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Enosys USDT עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
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Enosys USDT (EUSDT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

קטגוריה :

Bridged StablecoinBridged-TokensBridged USDT

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 17:01:36 (UTC+8)

Enosys USDT (EUSDT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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