ED TORQ מחיר היום

מחיר ED TORQ (QOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QOIN ל USD הוא $ 0 לכל QOIN.

ED TORQ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,393, עם היצע במחזור של 1.00B QOIN. ב‑24 השעות האחרונות, QOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, QOIN נע ב -- בשעה האחרונה ו +12.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ED TORQ (QOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 43.39K$ 43.39K $ 43.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.39K$ 43.39K $ 43.39K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ED TORQ הוא $ 43.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QOIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.39K.