Drift Staked SOL (DSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 214.16 $ 214.16 $ 214.16 24 שעות נמוך $ 239.54 $ 239.54 $ 239.54 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 214.16$ 214.16 $ 214.16 גבוה 24 שעות $ 239.54$ 239.54 $ 239.54 שיא כל הזמנים $ 311.34$ 311.34 $ 311.34 המחיר הנמוך ביותר $ 107.06$ 107.06 $ 107.06 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.43% שינוי מחיר (1D) -7.78% שינוי מחיר (7D) +2.28% שינוי מחיר (7D) +2.28%

Drift Staked SOL (DSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $214.16. במהלך 24 השעות האחרונות, DSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 214.16 לבין שיא של $ 239.54, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 311.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 107.06.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DSOL השתנה ב -2.43% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Drift Staked SOL (DSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 323.54M$ 323.54M $ 323.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 323.54M$ 323.54M $ 323.54M אספקת מחזור 1.51M 1.51M 1.51M אספקה כוללת 1,510,747.229742795 1,510,747.229742795 1,510,747.229742795

שווי השוק הנוכחי של Drift Staked SOL הוא $ 323.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DSOL הוא 1.51M, עם היצע כולל של 1510747.229742795. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 323.54M.