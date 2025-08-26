עוד על $DGN

Dragon Coin סֵמֶל

Dragon Coin מחיר ($DGN)

1 $DGN ל USDמחיר חי:

$0.00088088
$0.00088088$0.00088088
-0.20%1D
USD
Dragon Coin ($DGN) טבלת מחירים חיה
Dragon Coin ($DGN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02061428
$ 0.02061428$ 0.02061428

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-0.28%

-2.15%

-2.15%

$DGNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02061428, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DGN השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dragon Coin ($DGN) מידע שוק

$ 879.29K
$ 879.29K$ 879.29K

--
----

$ 879.29K
$ 879.29K$ 879.29K

998.28M
998.28M 998.28M

998,284,731.0
998,284,731.0 998,284,731.0

שווי השוק הנוכחי של Dragon Coin הוא $ 879.29K, עם היצע במחזור של 998.28M, עם היצע כולל של 998284731.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 879.29K.

Dragon Coin ($DGN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dragon Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDragon Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDragon Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dragon Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.28%
30 ימים$ 0-15.89%
60 ימים$ 0+22.44%
90 ימים$ 0--

מה זהDragon Coin ($DGN)

Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success. Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.

Dragon Coin ($DGN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Dragon Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dragon Coin ($DGN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dragon Coin ($DGN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dragon Coin.

בדוק את Dragon Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

$DGN למטבעות מקומיים

Dragon Coin ($DGN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dragon Coin ($DGN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $DGN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dragon Coin ($DGN)

כמה שווה Dragon Coin ($DGN) היום?
החי $DGNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $DGN ל USD?
המחיר הנוכחי של $DGN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dragon Coin?
שווי השוק של $DGN הוא $ 879.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $DGN?
ההיצע במחזור של $DGN הוא 998.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $DGN?
‏‏$DGN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02061428 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $DGN?
$DGN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $DGN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $DGN הוא -- USD.
האם $DGN יעלה השנה?
$DGN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $DGN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
