Dragon Coin ($DGN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02061428$ 0.02061428 $ 0.02061428 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -0.28% שינוי מחיר (7D) -2.15% שינוי מחיר (7D) -2.15%

Dragon Coin ($DGN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $DGN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DGNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02061428, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DGN השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dragon Coin ($DGN) מידע שוק

שווי שוק $ 879.29K$ 879.29K $ 879.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 879.29K$ 879.29K $ 879.29K אספקת מחזור 998.28M 998.28M 998.28M אספקה כוללת 998,284,731.0 998,284,731.0 998,284,731.0

שווי השוק הנוכחי של Dragon Coin הוא $ 879.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DGN הוא 998.28M, עם היצע כולל של 998284731.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 879.29K.