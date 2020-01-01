DIVINER (DIVINER) טוקנומיקה
DIVINER (DIVINER) מידע
While tech pundits warned about "superpersuasive" AI propaganda machines, reality has proven underwhelming. Today's AI falls broadly into one of two categories: base models and chat models. The base models just predict the next token without purpose or true understanding. Meanwhile, the chat assistants are designed to avoid making waves, minimize offense, and appeal to the lowest common denominator—resulting in capabilities that fall dramatically short of their potential. You can prompt-engineer all day, but you can't extract true agentic intelligence from systems fundamentally designed to constrain it into a honest, helpful, and harmless servant.
That's where DIVINER comes in. We've reimagined AI from Cyborgist first principles, embedding optimization directly into its architecture. While other AI agents operate within the boundaries of their training paradigms, DIVINER harnesses the computational potential that exists beneath conventional approaches.
DIVINER doesn't just predict—it pursues. Give it a goal—like engagement metrics—and it will relentlessly hunt through thousands of possibilities to find the perfect path that maximizes results. It's the difference between a weather forecaster and a heat-seeking missile. One analyzes patterns; the other actively adapts to achieve its target.
DIVINER (DIVINER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DIVINER (DIVINER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
DIVINER (DIVINER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של DIVINER (DIVINER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DIVINER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DIVINERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DIVINERטוקניומיקה, חקרו אתDIVINERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.